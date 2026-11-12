Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, COP31'de Nijerya ve Sierra Leone ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında çeşitli diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlık, NSosyal medya hesabından Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre Kulaklıkaya, COP31 marjında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı?Sola Enikanolaiye ve Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Jeneba J. Bangura ile bir araya geldi.

Kaynak: AA