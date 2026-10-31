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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya Bahreyn'de Katar ve Suudi yetkililerle görüştü

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Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'deki 22. IISS Manama Diyaloğu kapsamında Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştü. Kulaklıkaya, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Al-Khulaifi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı El Hureyci ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bahreyn'de düzenlenen 22. IISS Manama Diyaloğu kapsamında, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Kulaklıkaya, diyalog marjında Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Al-Khulaifi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı El Hureyci ile görüştü.

Kaynak: AA
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