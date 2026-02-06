Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'u Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel