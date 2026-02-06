Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'u Kabul Etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile ikili ilişkileri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

