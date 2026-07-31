Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ile bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin sonuçlarının ve Basra Körfezi de dahil Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut bölgesel krizlerin ele alındığı kaydedildi.

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ile bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin sonuçlarının ve Basra Körfezi de dahil Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut bölgesel krizlerin ele alındığı kaydedildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye'nin NATO üyeliği de dahil olmak üzere uluslararası konulardan sorumlu Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü ile bir araya geldi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin sonuçları, Basra Körfezi de dahil Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut bölgesel krizler ile her iki tarafı ilgilendiren diğer meseleler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi."

Kaynak: ANKA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı