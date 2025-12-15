Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Riyad'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumu kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı'nda Devlet Sekreteri Eva Granados Galiano, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrakhimov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed El Khereiji ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 11. Küresel Forumu marjında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı'nda Devlet Sekreteri Eva Granados Galiano, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrakhimov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed El Khereiji ile görüşmüştür" bilgisine yer verildi.