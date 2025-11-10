Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Bolivya'da Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Bolivya'da, Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı Geraldo Alckmin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Gümrükçü, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereria'nın yemin töreni vesilesiyle bulunduğu La Paz'da, Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı Alckmin ile görüştü.

