Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta İİT Rohinga toplantısına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta İİT Rohinga toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Rohinga Müslümanları Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildi.
(NEW YORK) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Rohinga Müslümanları Temas Grubu toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohinga Müslümanları Temas Grubu toplantısına katıldığını açıkladı.
Kaynak: ANKA