Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu'nda Cammu Keşmir toplantısına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu'nda Cammu Keşmir toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen İİT Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu katılımı duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA