Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile Mali Dışişleri Bakanı Diop Tarafından Kabul Edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile Mali Dışişleri Bakanı Diop Tarafından Kabul Edildi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran’ın Bamako ziyareti kapsamında, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Mali ilişkilerinin derinleştirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Bamako ziyareti kapsamında, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Mali ilişkilerinin derinleştirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın, Bamako'ya gerçekleştirdiği ziyarette Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Orgeneral Assimi Goita ile Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop tarafından ayrı ayrı kabul edildiği bildirildi.

Goita tarafından gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Goita'yı muhatap cevabi mektubunun Duran tarafından elden tevdi edildiği ifade edilirken; iki ülke ilişkilerini her alanda çeşitlendirip derinleştirme iradesinin teyit edildiği de belirtildi.

Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Diop tarafından gerçekleştirilen kabulde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mali'ye gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretinin hazırlıklarının yanı sıra ikili ilişkiler ve iş birliği alanlarının da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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