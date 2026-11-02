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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, Karadağ ziyareti kapsamında başkent Podgoritsa'da diplomatik temaslarda bulundu. Bozay, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic tarafından kabul edildi ve Türkiye-Karadağ Siyasi İstişareleri toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Karadağ ziyareti kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Bozay, Karadağ ziyareti kapsamında başkent Podgoritsa'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic tarafından kabul edilen Bozay, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Perisa Kastratovic'in eş başkanlığında Türkiye-Karadağ Siyasi İstişareleri toplantısına katıldı.

Toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bozay ayrıca, Karadağ Bayındırlık Bakanı Majda Adzovic ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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