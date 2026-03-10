Haberler

Bakan Yardımcıları Kulaklıkaya ve Ekinci, İngiltere Dışişleri Siyasi Direktörü Llewellyn'le görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Berris Ekinci, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile Ankara'da görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
