Kilis'teki ihtiyaç sahibi çocuklar bayramlıklarını 'mağaza'dan seçerek aldı

Diriliş Derneği Kilis Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, bayramlıklarını mağazayı aratmayan ortamda seçerek aldı.

Dernek yetkilileri tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki dernek koordinasyon merkezinde oluşturulan mağaza ortamında ürünleri inceledi. Ailelerinin de refakat ettiği çocuklar, gönüllerince bayramlıklarını seçip evlerine gitti.

Diriliş Derneği Kilis Şube Başkanı Cengiz Baba, AA muhabirine, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazanda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Baba, "Ramazanda yetimlere iftar yemeği programı düzenledik. Dün itibariyle 140 çocuğumuzu giydirdik. Bayrama kadar 1000 çocuğumuzu giydirmeyi hedefliyoruz. Dernek olarak veren elle alan el arasında köprü görevi görüyoruz. Çocuklara burada beğendiğini giydirerek onların gönüllerini kazanmak istiyoruz." dedi.

Bağışçılara desteklerinden ötürü teşekkür eden Baba, "Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi her aileye yardımlar yapıyoruz." diye konuştu.