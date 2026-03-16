Kilis'teki ihtiyaç sahibi çocuklar bayramlıklarını "mağaza"dan seçerek aldı

Diriliş Derneği Kilis Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklarını seçme imkanı sunarak hayırseverliğini gösterdi. Dernek, bayrama kadar 1000 çocuğa giydirme hedefinde olduğunu belirtti.

Diriliş Derneği Kilis Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, bayramlıklarını mağazayı aratmayan ortamda seçerek aldı.

Dernek yetkilileri tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki dernek koordinasyon merkezinde oluşturulan mağaza ortamında ürünleri inceledi. Ailelerinin de refakat ettiği çocuklar, gönüllerince bayramlıklarını seçip evlerine gitti.

Diriliş Derneği Kilis Şube Başkanı Cengiz Baba, AA muhabirine, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazanda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Baba, "Ramazanda yetimlere iftar yemeği programı düzenledik. Dün itibariyle 140 çocuğumuzu giydirdik. Bayrama kadar 1000 çocuğumuzu giydirmeyi hedefliyoruz. Dernek olarak veren elle alan el arasında köprü görevi görüyoruz. Çocuklara burada beğendiğini giydirerek onların gönüllerini kazanmak istiyoruz." dedi.

Bağışçılara desteklerinden ötürü teşekkür eden Baba, "Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi her aileye yardımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Dengeleri değiştirecek silah yeraltından çıktı! İşte ateşlenme anları
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası