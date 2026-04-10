"Direnişi sürdüreceklerini" söyleyen Hizbullah lideri Kasım'dan Lübnan hükümetine taviz vermeme çağrısı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulundu.

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in 40 gündür düzenlediği hava ve kara saldırılarının Hizbullah'ın Hayfa ve daha ilerisine saldırılar düzenlemesini engellemediğini aktardı.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in başarısızlığını örtbas etmek için 8 Nisan'da başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanlı katliamlar yaptığını vurguladı.

"Direnişimiz son nefesimize kadar devam edecek." diyen Kasım, Lübnan hükümetine seslenerek, şunları söyledi:

"Önceki duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz. Yetkililere, bedava tavizler vermeyi bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Devlet, ordu, halk ve direniş olarak birlikte ülkemizi koruyacak ve işgalcileri kovarak egemenliğini yeniden tesis edeceğiz."

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ederken Hizbullah ise Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var