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Diplomasi Forumu ve Siyasi Buluşmalar Gündemde

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Zafer Partili gençler, Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu cezaevinin yakınında buluşacak. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da mitingde konuşacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Ankara'da bir panele katılacak. Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu sona eriyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısı düzenleyecek.

13.00 - Zafer Partili gençler, partilerinin lideri Ümit özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi yakınlarında buluşma gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SAMSUN)

14.00 - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince Gençlik Parkı'nda düzenlenecek "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, üçüncü gününde sona erecek.(ANTALYA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANTALYA)

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Kaynak: ANKA / Güncel
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