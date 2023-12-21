Dini nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Çelik'e ikinci dava açıldı

Özden ATİK / İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da, ayrıldıkları halde dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve ısrarla takip ederek tehdit ettiği iddia edilen Ahmet Çelik'e ikinci dava açıldı. Ahmet Çelik'in "Israrlı takip", "Zincirleme olarak tehdit", "Zincirleme olarak mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını tehdit" suçlarından 12 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Dilek Acu, Ahmet Çelik'in tehdit ve hakaretlerinden korunmak için evinin önüne barikat kurmuş, evine kamera yerleştirmişti.

Dilek Acu, dini nikahlı eşi Ahmet Çelik'ten şiddet nedeniyle ayrıldı. Dilek Acu'dan bir çocuğu olan Ahmet Çelik hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ahmet Çelik, defalarca Dilek Acu'yu rahatsız etmeyi sürdürdü. Dilek Acu, kendisini korumak için evinin girişine barikat kurdu, kamera yerleştirdi. Ahmet Çelik, en son 5 Haziran 2023 gecesi, saat 23.30 sıralarında, evin bahçesine girdi. Elindeki iki bıçağı birbirine sürttüğü sırada, Acu'nun "Polisi arıyorum" diye bağırmasının üzerine oradan ayrıldı. Dilek Acu, ertesi gün emniyete giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Çelik tutuklandı. Ahmet Çelik hakkında, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesine "Silahlı tehdit", "Hakaret" ve "Israrlı takip" suçlarından 3 yıl 9 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 3 ay tutuklu kalan Çelik'in yargılanmasına devam edilirken, daha önceki tehdit, hakaret ve zarar verme suçlarından dolayı ikinci bir dava daha açıldı.

"AYRILDIĞIMIZDAN BERİ HİÇ RAHATSIZ ETMİYORUM"

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Çelik gelirken; şikayetçi Dilek Acu'nun avukatı katıldı.

Sanık Ahmet Çelik savunmasında, Dilek Acu'nun eski imam nikahlı eşi olduğunu belirterek "2 senedir ayrıyız. Daha önce yine şikayetçiye yönelik eylemden dolayı cezaevine girip yatıp çıkmıştım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şikayetçiyi ayrıldığımız tarihten beri hiç rahatsız etmiyorum. Hakkımda uzaklaştırma kararı da mevcuttur. Beraatimi talep ederim" dedi. Dilek Acu'nun avukatı Serenay Yaman da müvekkilini gelecek celse hazır edeceğini belirterek duruşmaya katılma talebinde bulundu.

DİLEK ACU GELECEK CELSE DİNLENECEK

Şikayetçinin katılma talebini kabul eden mahkeme, beyanlarını, delillerini sunması ve şikayetçiyi hazır etmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Dilek Acu'nun 12 Mayıs 2023'te kapısının önüne geldiğini, kendisine "Sen benim aşkımsın. Seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm. Ben içeri girer çıkarım. Bu evi seninle birlikte yakarım" diye tehditte bulunduğu ve kapı girişinde iki kamerayı kırdığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi. 13 Mayıs 2023'te ise kendisi evde yokken şüpheli Ahmet Çelik'in sigortanın kablolarını kestiği, 18 Mayıs 2023'te evine zorla girdiği, "Şikayetini geri çekeceksin. Ben içeri girip çıkarsam da seni kesip öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu, telefonunu kırdığı, 20 Mayıs'ta yine evine gelerek elektrik panosunu söktüğü, "Seni öldürürüm, bu evle birlikte seni yakarım. Ben hapse girersem seni yakacağım" diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Şikayetçinin evine sürekli giderek ısrarlı takip suçunu işlediği kaydedilen şüpheli Ahmet Çelik, suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Şüpheli Çelik'in "Israrlı takip","Zincirleme olarak tehdit", "Zincirleme olarak mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını tehdit" suçlarından 2 yıl 5 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.