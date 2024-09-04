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Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33) hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

29 AĞUSTOS'TA TAHLİYE EDİLDİ

İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Savas Ozturk:

Sıkma o güzel canını cesaretin için tebrik ediyoruz yolun açık olsun

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Serdar ÜNLÜGÜZ:

Hakaret yoktu eleştri vardı .Eğer konuşamıyorsak sandık ta konuşulur .

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ZİYA BAŞKAN:

cumhurbaşkanına hakaret var mı bilmiyorum ama millette kesin hakaret var yani millete hakaret olunca sayılmıyor mu acaba merak ettim

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sezgin sucin:

iyi olmasaı gereken oydu

22
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Szk Skr:

dilburaa iptal gene

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Emir önder:

sayili gun cabuk biter

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5
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FA null:

yes of course

11
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Mizbah Acar:

Kimse kimseye hakaret etme hakkı yok herkesin aklı kendine

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Evvab:

umarım ceza evine girer. orada eleştirmek ve hakaret arasında ki farkı öğreneceği kitaplar okur. bol vakti olacak nede olsa.

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