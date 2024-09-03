Dilruba Kayserilioğlu Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında istenen ceza belli oldu.

Dilruba Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Dilruba'nın sorgusunda "gerizekalı" sözleriyle herhangi bir grubu hedef almadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında o sözleri sarf ettiğini belirttiği ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde alınan sorgu beyanında; soruşturmada verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiği, herhangi bir şahsi grubu hedef almadığı, eleştiri ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdiğini, hakaret amaçlı herhangi bir ifade de bulunmadığını, farklı bir anlam yada anlaşılmaya sebep olduysa özür dilediğini açıkladığı görülmüştür" denildi.

İddianamede, Dilruba hakkında TCK 216/1-2 maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından ceza isteniyor. Söz konusu maddeler, 1 yıldan 3 yıla ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İddianamede ayrıca, TCK 218. maddesi uyarınca suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezaların yarı oranına kadar arttırılabileceği de yer aldı.

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 29 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Dilruba Kayserilioğlu, bugün saat 14.00'de İzmir 35. Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.