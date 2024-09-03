Üye Girişi
Haberler

Dilruba Kayserilioğlu Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında istenen ceza açıklandı. İddianamede, Dilruba'nın ifade özgürlüğü kapsamında söylediği sözlerin herhangi bir grup hedef almadığı belirtildi.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında istenen ceza belli oldu.

Dilruba Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Dilruba'nın sorgusunda "gerizekalı" sözleriyle herhangi bir grubu hedef almadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında o sözleri sarf ettiğini belirttiği ifade edildi.

İddianamede, "Şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde alınan sorgu beyanında; soruşturmada verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiği, herhangi bir şahsi grubu hedef almadığı, eleştiri ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdiğini, hakaret amaçlı herhangi bir ifade de bulunmadığını, farklı bir anlam yada anlaşılmaya sebep olduysa özür dilediğini açıkladığı görülmüştür" denildi.

İddianamede, Dilruba hakkında TCK 216/1-2 maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından ceza isteniyor. Söz konusu maddeler, 1 yıldan 3 yıla ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İddianamede ayrıca, TCK 218. maddesi uyarınca suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezaların yarı oranına kadar arttırılabileceği de yer aldı.

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 29 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Dilruba Kayserilioğlu, bugün saat 14.00'de İzmir 35. Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Instagram Politika Güncel İzmir

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title