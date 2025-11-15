Haberler

Dilovası'ndaki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası ağır yaralanan Tuncay Yıldız, 6 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi bugün Beykoz'da toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası yangında ağır yaralanan Tuncay Yıldız (48), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi bugün Beykoz'da toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen patlama ve yangında 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan vardiya amiri Tuncay Yıldız' da Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Beykoz Çavuşbaşı Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı. Yıldız'ın cenazesi İkindi namazının ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

