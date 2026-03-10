Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B.E, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerle ilgili düzenlediği çalışmada firari hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B.E'yi (25) Dilovası'nda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas