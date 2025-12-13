Haberler

Kocaeli'de Dilovası Kütüphanesi açıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 255 metrekare alana inşa edilen ve 90 kişiye hizmet verebilecek yeni kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane, 502 çocuk ve 3 bin 504 yetişkin kitabı ile 29 bin e-kitaba erişim sunuyor.

Kocaeli'de Dilovası ilçesinde inşa edilen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 255 metrekarelik alana inşa edilen kütüphane, aynı anda 90 kişiye hizmet verebilecek.

Bünyesinde 502 çocuk ve 3 bin 504 yetişkin kitabı içeren kütüphane, aynı zamanda 29 bin e-kitaba da erişim sağlıyor.

Kütüphane içinde kullanıcılar için 8 bilgisayarın yanı sıra bireysel çalışma alanları, ücretsiz internet ve ikram hizmetleri sunuluyor.

Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son dönemde kütüphanecilik anlayışının değiştiğini belirterek, kütüphanelerin öğrencilerin uğrak yerleri haline geldiğini anlattı.

Büyükakın, öğrencilerin ders çalışırken aynı zamanda sosyalleşerek arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirecek mekanlar talep ettiğini dile getirerek, inşa edilen kütüphanelerin bu taleplerin eseri olduğunu ifade etti.

Büyükakın, kütüphaneleri millet bahçelerinde ve kent meydanlarında yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirterek, en büyük yatırımı gençlerin geleceğine yaptıklarını kaydetti.

Açılışa, Kaymakam Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

