Dilovası İMES OSB Camisi İbadete Açıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camisi ibadete açıldı.

İMES OSB'de düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, mimarisiyle dikkati çeken, vatandaşların huzurla ibadet edebilecekleri bir camiyi ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

OSB'lerde çok sayıda insanın istihdam edildiğini ve çalışanların sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini belirten Yavuz, özellikle ibadethaneler, kreş ve anaokullarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yavuz, açılışını gerçekleştirdikleri Dilovası İMES OSB Camisi'nin inşasında emek veren herkese teşekkür ederek, "İMES OSB'nin kuruluşundan, gelişimine kadar çok büyük emekleri bulunan kardeşimiz merhum İrfan Küçükay'a Allah'tan rahmet diliyor, şu anda birlikte çalıştığımız çok değerli başkanımızı, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarımızı bu örnek çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bizim inancımıza göre, helalinden kazanmak ve helal yollardan harcamak, helal işler yapmak en kıymetli iş. Allah sizler gibi helalinden kazanan, güzel işler yapan iş adamlarının sayısını arttırsın. Allah ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da sanayicilere teşekkür ederek, "Aziz milletimiz güçlü olmalı. Güçlü olmanın yolu üretimden geçiyor. Derdimiz ve sevdamız güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Dilovası'na ilçe dışından gelen kardeşlerimizin konut ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde, yeni bir şehir inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ise 5 Mayıs 2019 yılında yapımına başlanan ve tamamen sanayicilerin katkılarıyla yapılan caminin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Zor ve meşakkatli işleri hep başardık. Bugün mutlu günümüzde bir aradayız." dedi.

Konuşmaların ardından aynı anda 7 bin 977 kişinin ibadet edebileceği İMES OSB Camisi'nin açılış kurdelesi, Dilovası İlçe Müftüsü Recep Apaydın'ın yaptığı duayla kesildi.

Törene, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile OSB çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.