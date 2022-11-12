Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'ta zabıtalar tarafından dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.

Ereğli ilçesinde, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.'yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.

3 DAİRESİNİN OLDUĞU SAPTANDI

Yapılan incelemede N.K.'nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.