Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Güncel Haberler

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'ta zabıtalar tarafından dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.

Ereğli ilçesinde, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.'yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.

3 DAİRESİNİN OLDUĞU SAPTANDI

Yapılan incelemede N.K.'nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title