Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın serbest bırakılması için yapılan itiraz kabul edilmedi.

ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği ise itirazı reddetti. Talebin değerlendirilmesi için dosya bir üst mahkemeye gönderildi.

200 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

TOPLANAN PARA ENGİN POLAT'IN ŞİRKETİNE YATIRILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

1 MİLYON 800 BİN LİRA KAÇIRILIRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.