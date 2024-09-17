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Dilan Çıtak uçakta hostesle kavga etti! "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim"

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Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı. Sinirden gözü dönen şarkıcının kabin memuruna "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim" dediği öğrenildi.

Bodrum - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın uçağında İbrahim Tatlıses'in kızı ile kabin memurları kedi nedeniyle kavgaya tutuştu. Uçak iniş yaptıktan sonra kabin memurlarının şikayet ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, havalimanı polis merkezine götürüldü. THY tarafından kara listeye alınan Dilan Çıtak Dörter'n kabin memuru ile kavga ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.

FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI, HAKARET ETTİ

Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi. THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.

"GÖZÜNDEKİ LENSLERİ OYDURTMA BANA"

Öte yandan Dilan Çıtak Dörter ile kabin memuru arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kabin memurunun kedisini taşıma çantasına koyması için uyardığı Dilan Çıtak Dörter'in çok sinirli olduğu görüldü. Hiç kimsenin sakinleştiremediği şarkıcının "Tahrik ediyorsun. Sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Manipüle yapma sakın. Sen bana bağırdın. Sen kimsin beni bekleyeceksin? Sen kime muamele yapıyorsun. Terbiyesiz, gerizekalı, ben bunu döverim ya. Uyarmadın, uyarmadın lan. Suçlu olursun. Sakın, bu nasıl bir uçak ya?" dediği duyuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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Yorumlar (11)

Asil Türk:

Şımarık ve ukala.Siz kendinizi ne zannediyorsunuz. THY na açık çağrım.Almayin bunları ucaklara

152
1
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Köfteci Jardel:

Nedir bu Dilanlardan çektiğimiz.

96
1
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EjdeR karahanli:

babası gibi kendini bilmez .

72
1
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Mehmet Vatandaş:

bağırarak konuşup karşısındakine bağırma demesi:))) aslında sorununu biliyorum ama....

62
0
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Korhan KILIÇ:

Almayın bunu uçağa .tavırlara hareketlere bak .bu nedir cehalet eğitimini sorgulamak lazım sonradan görme bu .şarkıcı ya bu:))) ilgi alaka görmek istemiştir.dilan orda patlatsaydinya bir şarkı aramam sormam bir daha :))

44
0
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Erdal Altinova:

Armut dibine dusermis

38
0
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Abdullah Ağaç.:

Şu kendini beğenmiş yasaklayın tamamen hiç ucamasin

34
1
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Mustafa Gümüş:

Ben bunun babasını da sevmezdim

30
1
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Muammer Sisman:

Babasının kızı işte egoooo ve havaaaaaa cıvaaa

29
1
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Melisa Çiçek:

Cinnet aldı başını gitti

11
0
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