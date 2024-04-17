Dikmen Vadisi'nde Sakura ağaçları görsel şölen oluşturuyor

Baharın müjdeleyicisi Sakura ağaçlarının açan renkli çiçekleri adeta görsel şölen oluşturuyor

Beyaz ve pembe renkli Sakura ağacının çiçekleri böyle görüntülendi

ANKARA - Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Sakura ağaçlarının ( Japon Kirazı) çiçek açması sonrası Dikmen Vadisi'ne akın eden Başkentliler, doğanın hazırladığı görsel şölenle karşı karşıya kalıyor.

Japonya'nın ulusal kültür simgelerinden biri olan ve yeniden doğuş ile ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının ( Japon Kirazı) çiçek açmasıyla Dikmen Vadisi, doğa harikası bir güzelliğe büründü. Dikmen Vadisi'ne gelen ziyaretçilerine görsel şölen sunan Sakuralar, 7 ila 10 gün arasında ise çiçeklerini dökmesi ile biliniyor. Beyaz ve pembe çiçek açan bu muhteşem ağaçlar 8 ila 10 metreye kadar uzayabiliyor. Japon kültüründe de önemi bir yere sahip olan bu ağaçlar, Japon kültürüne göre yenilenmeyi simgeliyor.

"Hem yürüyüşümüzü yapıyoruz hem de dinleniyoruz"

Japon kiraz ağaçlarını görmek için Dikmen Vadisi'ne geldiğini dile getiren Fatma Erdi, "Japon Kirazı, Japonlar için çok anlamlı. Ölümle yaşam arasında onlar için çok önemli bir maneviyatı var. Biz de onları hissediyoruz. Ayrıca onların hediyesi olduğunu duyduk. Ülkeler arası çok güzel mutluluk veriyor. Hem ağaçları hem de ağaçlarla birlikte kendimizi olmak üzere bol bol fotoğraf çekiyoruz. Vadinin ortamı da çok güzel. Dinlendirici ve huzur verici. Hem yürüyüşümüzü yapıyoruz hem de dinleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Açan pembe ve beyaz renkli Sakura çiçeklerinin güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Ceren Aydın ise, "Sakuralar gerçekten çok etkileyici. Kaldı ki pembe gibi bir rengin bir ağaçta olması insanı gerçekten çok mutlu hissettiriyor. Gerçekten insan gördüğü zaman çok etkileniyor ve gerçekten çok pozitif hisler hissediyor. Özellikle Sakuraları görmek için geldik" diye konuştu.