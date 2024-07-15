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Sinop'un Dikmen ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı

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Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Belediye Başkanı Adnan Acar ile diğer katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sinop'un Dikmen ilçesinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Sinop'un Dikmen ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Belediye Başkanı Adnan Acar ile diğer katılımcılar, şehitliklere ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Acar Demokrasi 15 Temmuz Dikmen Sinop Politika Güncel Haberler

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