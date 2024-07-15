Sinop'un Dikmen ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı

Sinop'un Dikmen ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Belediye Başkanı Adnan Acar ile diğer katılımcılar, şehitliklere ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.