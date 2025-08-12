Dikili'de Ot Yangını: Bazı Evler Zarar Gördü

Dikili'de Ot Yangını: Bazı Evler Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ot yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde çıkan ot yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar gördü.

Çandarlı'da, saat 03.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz ve 3 su tankeri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan yangından etkilenen bazı evler zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Küçücük çocuk direksiyona geçti, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.