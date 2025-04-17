Dikili Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.