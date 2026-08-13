Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Temmuz'da uygulanan 2026-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA