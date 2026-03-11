Dijitalpark Teknokent'ten Balkanlar'a inovasyon köprüsü

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon merkezlerinden Dijitalpark Teknokent, küresel pazarlarda etkinliğini artırmak ve uluslararası girişimcilik ekosistemindeki rolünü güçlendirmek amacıyla yurt dışı çalışmalarına hız verdi.

Dijitalpark Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren International Balkan University bünyesindeki INNOX Innovation Center ile işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşmayı Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ile International Balkan University Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi'nde imzaladı.

Kuzey Makedonya'da kurulan INNOX Innovation Center'ın Balkanlar ile Avrupa ve küresel inovasyon ekosistemleri arasında bir köprü görevi gördüğü belirtilirken, yapılan anlaşma çerçevesinde "Bridge To Balkans (B2B)" bölgesel hızlandırma programının hayata geçirileceği bildirildi.

Programın Türkiye, Kuzey Makedonya ve Balkanlar hattında girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmesi, Türkiye ve Balkanlar'dan girişimcileri, mentorları ve yatırımcıları bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin bölgesel ve küresel pazarlara açılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu kapsamda girişimciler için hızlandırma programları, eğitim ve mentörlük faaliyetleri, ekosistem buluşmaları ve ağ kurma etkinlikleri, uluslararası iş geliştirme çalışmaları, Avrupa Birliği fonlu projelere katılım, dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı girişim destekleri ile ortak tanıtım ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, "INNOX, Balkanlar ile Avrupa ve küresel inovasyon ekosistemleri arasında önemli bir köprü görevi üstlenecek. 'Bridge To Balkans (B2B)' programıyla Türkiye ve Balkanlar arasında güçlü bir teknoloji ve inovasyon köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Türk girişimcilerin küresel pazarlara açılmasına destek olurken aynı zamanda Balkanlar'daki girişimcilik ekosistemiyle daha güçlü bir bağ oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi Balkanlar'daki potansiyelle buluşturarak bölgedeki ekosistemin gelişimine katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

International Balkan University Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bilal Sucubaşı da "Ülkemizde edindiğimiz bilgi birikimi Kuzey Makedonya'ya taşıyarak bir ilke imza attık. Üsküp'ün merkezinde yer alan ve bin metrekarelik bir alana sahip INNOX Innovation Center'da Türkiye'den ve dünyadan gelen girişimciler ile yatırımcılara çalışma alanı sağlayacak, coworking hizmeti sunacağız. Balkanlar'daki girişimcilerin tespit edilmesini ve bir araya getirilmesini sağlayarak yeni girişimlerin ve yatırımların ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üsküp, yürüttüğümüz çalışmalarla bölgedeki girişim ekosisteminin önemli merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküp'ün merkezinde bulunan INNOX Innovation Center, 1000 metrekarelik bir alanda ortak çalışma ofisleri, özel ofisler, toplantı odaları ve etkinlik alanları gibi imkanlar sunacak. Üniversiteler, finans kuruluşları, şirketler, uluslararası ağlar ve teknoloji parklarıyla kurulan işbirlikleri sayesinde merkez, Balkanlar ile Avrupa ve inovasyon ekosistemleri arasında güçlü bir bağlantı noktası oluşturmayı hedefliyor.