Dijital Sofra Projesi Tamamlandı

Ankara Kalkınma Ajansınca finanse edilip Anadolu Gastro-Turizm Derneğince yürütülen "Dijital Sofra: AI ve Oyunla Yeni Nesil Gastronomi Teknik Destek Projesi" tamamlandı.

Anadolu Gastro-Turizm Derneğinden yapılan açıklamaya göre, gastronomi, yapay zeka ve oyun tabanlı öğrenmeyi bir araya getiren projenin "demo günü ve kapanış etkinliği" Ankara Ticaret Odası Duatepe Salonunda gerçekleştirildi.

Projede emeği geçen tüm eğitmenlere, mentörlere ve genç katılımcılara teşekkür edilen kapanışta, Anadolu'nun zengin lezzet mirasının dijital dünyanın diliyle geleceğe taşınmaya devam edileceği vurgulandı.

Programa, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ve ATO Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ile Anadolu Gastro-Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kartın katıldı.

Proje sürecinde seçilen 20 katılımcı yapay zeka destekli içerik üretimi, oyun motorlarıyla etkileşimli deneyim tasarımı, dijital kültürel hikaye anlatımı ve gastronomi odaklı proje geliştirme gibi alanlarda eğitim aldı.

Proje sonunda "yeniden uygulanabilir dijital eğitim modülü, bireysel projeler, demo günü çıktıları ve etkileşimli içerik arşivi" oluşturuldu.