Dijital platform yayıncılığı ağustosta yüzde 115 artışla ilk sırada yer aldı

ŞİKAYETVAR dijital platform yayıncılığı kategorisinde şikayet sayısı Temmuz 2026'da 2 bin 139 iken Ağustos'ta 4 bin 592'ye yükseldiğini ve şikayet sayısı bir ayda yüzde 115 arttığını açıkladı.

Şikayetvar verilerine göre dijital platform yayıncılığı, ağustosta Şikayetvar'da aylık şikayet artış oranı en yüksek kategoriler arasında ilk sırada yer aldığını duyurdu. Artış eğiliminin eylülde de sürdüğünü duyuran Şikayetvar yılın 37'nci haftasında kategoriye 1.005 şikayet ulaşırken, sayı bir önceki haftaya göre yüzde 20 yükseldiğini belirtti.

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dijital yayın platformları günlük yaşamın vazgeçilmez aboneliklerinden biri haline gelirken, kullanıcıların yaşadığı sorunlar da artıyor. Çözüm platformu Şikayetvar'ın verileri, dijital platform yayıncılığı kategorisinde özellikle ağustos ayında belirgin bir şikayet artışına işaret ediyor. Ağustostaki sert yükselişin ardından şikayetlerdeki artış eylülde de devam etti.

Platforma ulaşan başvurular incelendiğinde şikayetlerin özellikle üyelik ve abonelik iptali sonrasında devam ettiği öne sürülen tahsilatlar, ücretsiz deneme veya kampanya dönemlerinin ardından başlayan ücretlendirmeler, canlı yayınlarda yaşanan donma ve kesinti sorunları, satın alınan paketin hesaba tanımlanmaması, yanlış veya mükerrer ücretlendirme ve müşteri hizmetlerine ulaşamama konularında yoğunlaştığı görülüyor.

Tüketicilerin sık dile getirdiği sorunların başında üyelik iptalinin ardından kredi veya banka kartından tahsilat yapılmaya devam edildiği iddiaları geliyor. Bazı kullanıcılar üyeliklerini iptal ettiklerini düşündükleri halde sonraki ay yeniden ücret alındığını, bazıları ise hesaplarında aktif bir abonelik görünmemesine rağmen kart hareketlerinde düzenli tahsilatlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Başvurularda ayrıca iptal seçeneğine erişememe, üyelik sonlandırıldığı halde otomatik yenilemenin devam etmesi ve tahsil edilen bedelin iadesinde yaşanan güçlükler de öne çıkıyor."

Şikayet var tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şöyle dendi:

"Bir diğer dikkat çeken başlık ise ücretsiz deneme ve kampanyalı üyelikler. Tüketiciler, ücretsiz kullanım süresinin sona ermesinin ardından ücretli üyeliğe geçildiğini ancak bu süreçte yeterince bilgilendirilmediklerini öne sürüyor. Şikayetlerde bazı kullanıcılar kampanya veya deneme döneminden sonra kartlarından ücret çekildiğini banka hareketlerinden fark ettiklerini; bazıları ise hizmeti kullanmadıkları halde otomatik yenileme nedeniyle tahsilatla karşılaştıklarını aktarıyor.

Özellikle canlı spor yayınlarına yönelik şikayetlerde donma, kesilme, görüntü kalitesinin düşmesi ve yayına erişememe sorunları dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar sezonluk veya yıllık paket satın almalarına rağmen canlı yayınları sorunsuz izleyemediklerini, yaşadıkları teknik problem sonrasında üyeliği iptal etmek veya ücret iadesi almakta güçlük çektiklerini belirtiyor. Şikayetvar'a ulaşan bir başka sorun grubunda tüketiciler, ödeme işlemi tamamlanmasına rağmen satın aldıkları paketin hesaplarına tanımlanmadığını bildiriyor. Yanlış paketin aktif edilmesi, aynı hizmet için birden fazla tahsilat yapılması ve paket değişikliği ya da iptal taleplerinin sonuçlandırılamaması da dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor. Kullanıcıların ortaklaştığı başlıklardan biri de sorun yaşandıktan sonra destek kanallarına erişim. Tüketiciler özellikle iptal, ücret iadesi, teknik arıza ve yanlış paket tanımlaması gibi durumlarda müşteri temsilcisine ulaşamadıklarını veya dijital destek kanallarından sonuç alamadıklarını ifade ediyor."

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

"Üyeliğimi online olarak iptal ettim ve iptal onayı aldım. Buna rağmen birkaç gün sonra kartımdan 379 TL yeniden çekildi ve üyeliğimin bir ay daha uzatıldığını gördüm. Kullanamadığım ve devam etmesini istemediğim bir hizmet için ücret ödemek zorunda kaldım. Müşteri hizmetlerine de ulaşamadım. İptal edilen üyeliğin yenilenmemesini ve çekilen ücretin iade edilmesini talep ediyorum."

"Promosyon koduyla ücretsiz üyelik oluşturdum ve sonrasında üyeliğimi iptal ettim. Buna rağmen bilgim dışında kartımdan 388 TL üyelik ücreti çekildi. Üstelik hesabıma giriş yapamıyor, şifre yenileme e-postası da alamıyorum. Üyeliğin hangi onayla ücretliye dönüştürüldüğünün açıklanmasını, tahsil edilen tutarın iade edilmesini ve otomatik yenilemenin iptal edilmesini talep ediyorum."

"Sezonluk paket satın aldım ancak maç yayınlarında sürekli gecikme, donma ve düşük görüntü kalitesi sorunu yaşıyorum. İnternet bağlantım güçlü olmasına rağmen hizmetten verim alamıyorum. Üyeliğimi iptal etmek istediğimde yıllık paketlerin iptal edilemediği uyarısıyla karşılaşıyorum. Paketimin iptal edilmesini ve ödediğim ücretin iade edilmesini talep ediyorum."

"İki gündür web ve telefon üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyorum ancak destek alamıyorum. Sistem müşteri temsilcisine bağlanmayı zorlaştırıyor; ulaştığım durumlarda ise görüşme sonlandırılıyor ve sonrasında tekrar bağlantı kuramıyorum. Sorunlarımı iletemediğim için çözüm süreci de başlayamıyor. Müşteri hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını ve tarafıma geri dönüş yapılarak sorunumun çözülmesini talep ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı