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İyilik Var Platformu 12 Eylül'de Hayata Geçiyor

İyilik Var Platformu 12 Eylül'de Hayata Geçiyor
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Bakan Göktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tanıtılan 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformunun 12 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Dayanışma ve yardımlaşmayı dijital ortamda buluşturacak platform, herkesi iyiliğe davet ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında stadyumda dikkat çekilen dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"ın 12 Eylül'de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sahada rekabet var, iyilikte hepimiz aynı takımdayız. Bugün, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında sizlere bir sürprizimiz var. Biliyoruz ki dayanışma, sadece maddi destekten ibaret değil. Bir kitaptaki bilgiyi, bir gitarla yeteneği, bir ayıcıkla ilgiyi paylaşmak da sahip olduklarımızı iyiliğe dönüştürmenin yoludur. Bu anlayışla birbirine yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlarımızı bir araya getirecek dijital gönüllülük platformumuz 'İyilik Var'ı, 12 Eylül'de hayata geçiyoruz. Aynı merhamet çatısı altında buluşmak için herkesi 12 Eylül'de platformumuza bekliyoruz."

Bakan Göktaş, Chobani Stadı'nda ekrana yansıtılan platform logosu ile gitar ve ayıcık gibi dev nesnelerin stat içindeki görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA
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