Adana'da 'Dijital Dünyada Güvenli Kalmak Zirvesi' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce dezenformasyonla mücadele için organize edilen "Dijital Dünyada Güvenli Kalmak Zirvesi" kamu yöneticileri, akademisyenler, basın mensupları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Valiliğin ev sahipliğinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde bir otelde düzenlenen etkinlik, "Yanlış Bilginin Görsel Anatomisi İnfografik Sergisi"nin açılışıyla başladı.

Sergiyi gezen davetliler, daha sonra "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele ve Dijital Medyanın Etkileri" adlı gençlik katılım projesi kapsamında düzenlenen zirvede buluştu.

Vali Yavuz Selim Köşger, programın açılışında, bilgiye ulaşımın kolaylaştığını ancak sağlıklı bilgiye erişimin zorlaştığını söyledi.

Dijital çağda dezenformasyonun hızla yayıldığını belirten Köşger, "Manipülatif bir bilgi milyonlara, bazen milyarlara ulaşıyor. Bundan istifade etmek isteyen karanlık odaklar, insanların kafasını karıştıracak şekilde dezenformatif ve manipülatif bilgileri güzel paketleyerek tüm dünyaya ve gençlere sunuyorlar." diye konuştu.

Köşger, dezenformasyonla mücadelenin zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Gençlerin ve insanların farkındalığını artırmak için milli eğitimde hangi sınıfta faydalı olacaksa o sınıfa dezenformasyonla ilgili ders koymak gerektiği kanaatindeyim." dedi.

"Gelecekte yapılacak tüm çalışmalar için sağlam temel oluşturacaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da zirvenin, dijital medyanın toplumsal ve bireysel etkilerini anlamak için önemli olduğunu dile getirdi.

Program kapsamındaki çalıştaylarda üretilen fikir ve paylaşımların zirvede somut çıktılara dönüşeceğini ifade eden Yalınız, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki buradaki tespitler, tartışmalar ve öneriler, gençlerimizin çevrim içi dünyada daha bilinçli, dirençli ve güvenli bireyler olarak yer almalarına önemli katkılar sunacaktır. Gelecekte yapılacak tüm çalışmalar için de sağlam temel oluşturacaktır."

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut da dezenformasyon bilincinin gençlere öğretilmesi açısından programın anlamlı olduğunu söyledi.

Konuşmalarının ardından "Kamusal Bilgi Alanında Dezenformasyon" paneli yapıldı.

Katılımcılar etkinliği değerlendirdi

Etkinliği değerlendiren ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Büyükalaca, dezenformasyonla mücadelenin farklı boyutlarını hem akademik hem de kültürel alanda değerlendirme imkanı bulduklarını belirtti.

MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner de bu tür çalışmalarla öğrencilerin dezenformasyona karşı bilinçlendiğini vurguladı.

Öğrencilerden Sevim Zorlu ise dezenformasyon konusunda daha duyarlı hale geldiğini belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Zirveye, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Çetin Oranlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, TRT Genel Müdür Müşaviri ve Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu ile öğrenciler de katıldı.