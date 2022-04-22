Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri 23 Nisan'a özel dergi hazırladı

Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri, minik okurlara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak "23 Nisan" başlıklı dergi hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesi çerçevesinde, öğrenciler yeni dergiler yayınlamayı sürdürüyor.

Türk Telekom'un desteğiyle online ortamda hazırlanan dergi, Türk Telekom e-dergi platformundan ücretsiz olarak okunabiliyor.

Tüm süreci öğrenciler tarafından yürütülen derginin genel yayın yönetmenliğini Rabia Coşkun, editörlüğünü ise Gökçehan Özdemir, üstlendi.

Derginin sunuş yazısında 23 Nisan'ın tüm çocuklara hitap eden evrensel bir bayram olduğunu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"(23 Nisan) Günümüzde devam eden savaşlar, açlık ve yoksulluk gibi gerçeklerden etkilenen çocukların da bayramıdır. Bu bayram, içindeki çocuğu yaşatanların bayramıdır. Gelin bu bayram çocuklara gerçek bir bayram yaşatalım. Bizler, yani çocuklar, savaş istemiyoruz. 2 yıl boyunca ağız tadı le kutlayamadığımız bayramımızı kalemlerimizden akan kelimelerle ve hayal gücümüzü yansıttığımız çizimlerle kutladık. Bu yıl da sizin eserlerinizle beraber 23 Nisan Dergisi'nin 3. sayısı ile karşınızdayız."

Dergide çeşitli çizimler, şiir, deneme ve araştırma yazılarının yanı sıra çocuk kitapları yazarı Şerife Nihal Zeybek, çizer Ahmet Demir ve Sümeyra Demir ile Bestami Yazgan'la yapılan röportajlar yer alıyor.

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından 4 yıldır sürdürülen projeyle gençlerin alanında uzman kimselerden eğitimler alarak, kendi dergilerini yayımlamaları, kültür camiasına yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenleri kazandırılması hedefleniyor.

Dijital ortamda sürdürülen içerik hazırlama, yazarlık, tasarım, editörlük ve tashih gibi eğitimler neticesinde, 212 genç, editör unvanı kazanırken 380'den fazla dijital dergi okurun beğenisine sunuldu.