Didim'in 11 Plajı ve 1 Marinası Mavi Bayraklı - Haberler

Didim'de bulunan 11 plaj ile 1 marina, 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2022 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi. Açıklanan listede Didim'den 4'ü halk plajı olmak üzere 11 plaj ve 1 marina yer aldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hizmetleri Didim Belediyesi tarafından yürütülen Didim Oteller Önü Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı ve Tavşanburnu Tabiat Parkı Halk Plajı'nın bir kez daha mavi bayrak kazanmasından gurur duyduklarını söyledi.

"BU MAVİ BAYRAKLARIN KAZANILMASINDA DİDİM BELEDİYESİ EKİPLERİMİZİN ÇABALARI, ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Atabay, "Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentimizin birçok plajı bir kez daha mavi bayrak ile taçlandırıldı. Didim'de turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısından çok önemli olan bu adım nedeniyle gururluyuz. Tabii bu mavi bayrakların kazanılmasında Didim Belediyesi ekiplerimizin çabaları, çalışmaları çok önemli. Kendilerine yoğun çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Didimimizi bir adım daha öteye taşımak için Didimliler ile beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.