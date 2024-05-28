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Didim, Fotoğrafçı ve Tarihseverlerin Yeni Rotası

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Didim, antik döneme ait birçok yerleşim yeri ve tarihi mekanlarıyla fotoğrafçı ve tarihseverlerin ilgisini çekiyor. Bölge halkı, turist sayısında artış olduğunu belirtiyor. Yapılan etkinliklerle bölgenin tanıtımı ve kalkınması hedefleniyor.

Tarihi M.Ö. 8 bin yıl öncesine dayanan Didim, antik dönemin pek çok yerleşim yerini içinde barındırması, Milet Antik Kenti, Apollon Tapınağı ve yakınında bulunan Latmos (Beşparmak Dağları) ve antik kenti gibi geçmişin izlerini taşıyan mekanlarıyla fotoğrafçı ve tarihseverlerin yeni rotası oldu.

İzmir ve Muğla'dan da kolaylıkla ulaşılan Didim'in tanıtımına tarihçiler, işletmeciler ve burada yaşayanlar destek oluyor.

Bölge halkı, büyük gemilerle limanlara gelen ziyaretçilerin sayısında artış olduğunu dile getiriyor.

Latmos Kapıkırı'nda yaşayanlar, hem bölgenin ekonomisine katkısı hem de ilçenin gelişimine olumlu etkisi nedeniyle bu durumdan memnun.

Yerli, yabancı fotoğraf ve tarihseverlerin tercih ettiği bu yeni keşif rotalarının kamuoyunun dikkatine sunmak için son zamanlarda bazı etkinlikler de düzenleniyor.

Bu etkinliklerde biri olan "National Geograhic ile Didim'i Keşfedin" Anda Barut Collection ev sahipliğinde yapılıyor.

Fotoğrafçılar etkinliklerle bir araya geliyor

Katılımcılara National Geograhic kaşifi ve fotoğrafçısı Rena Effendi'nin "workshop"unun yanı sıra rehber Mithat Serçin tarafından Latmos ve Bafa gölü çevresinde bölgenin tanıtımı ile buraların fotoğraf sanatına katkı sağlaması için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan tarafından Apollon Tapınağı'nın antik izleri, Milet Antik Kenti'nin zengin geçmişi ve hikayeleri anlatıldı.

Yıl içerisinde devam edecek etkinliklerle bölgenin tanıtımı ve kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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