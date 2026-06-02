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Aydın'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Aydın'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü
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Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü Kezban Nur Karakaya ve yolcu Özlem Erişkin hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü Kezban Nur Karakaya (29) ve yolcu konumundaki Özlem Erişkin (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi. Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği 20 ASB 838 plakalı otomobil, şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi'ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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