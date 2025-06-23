Didim'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan bir başka yangına daha müdahale ediliyor.

Didim Sanayisine yakın mevkideki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan Akbük Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın da devam ediyor.