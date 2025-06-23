Didim'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın, Didim Sanayisine yakın mevkide başladı ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Akbük Mahallesi'nde de bir yangın devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan bir başka yangına daha müdahale ediliyor.
Didim Sanayisine yakın mevkideki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Öte yandan Akbük Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın da devam ediyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel