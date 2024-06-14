Didim'de Makilik Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
Aydın'ın Didim ilçesinde, Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.