Kamyonet denize böyle uçtu! İşte o anlar
Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyonet denize uçtu. Sürücü kurtulmayı başarırken; kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin, kontrolden çıkarak denize uçtu. O anların görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Eylül'de Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, denize uçtu.
O ANLAR KAMERALARDA
Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün yara almadığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.