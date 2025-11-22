Haberler

Kamyonet denize böyle uçtu! İşte o anlar

Kamyonet denize böyle uçtu! İşte o anlar
Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyonet denize uçtu. Sürücü kurtulmayı başarırken; kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin, kontrolden çıkarak denize uçtu. O anların görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Eylül'de Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, denize uçtu.

O ANLAR KAMERALARDA

Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün yara almadığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
