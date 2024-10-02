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Didim'de Eski Eşini Sokak Ortasında Vuran Adam Tutuklandı

Didim'de Eski Eşini Sokak Ortasında Vuran Adam Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, tartıştığı eski eşi Sibel Aygan'ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım tutuklandı. Olay, Aygan'ın evinden çıkarken eski eşini görmesiyle başladı ve tartışmanın büyümesi üzerine gerçekleşti. Yıldırım, kaçtıktan sonra Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, tartıştığı eski eşi Sibel Aygan'ı (34) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. 1 buçuk yıl önce eşi Mustafa Yıldırım'dan boşanan 2 çocuk annesi Sibel Aygan, evinden çıktığında eski eşi Yıldırım'ı karşısında gördü. Aygan ve Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, yanındaki tabancayla Aygan'a ateş edip, ardından kaçtı. Aygan kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aygan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mustafa Yıldırım'ın Muğla'nın Milas ilçesine kaçtığını tespit etti. Yıldırım, ilçede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Yıldırım'ın, eski eşinin kendisini aldattığını düşünerek öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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