Didim'de 101 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör şüphelisi tutuklandı

Didim'de 101 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör şüphelisi tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak operasyonunda 101 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük ile suçlanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyon Akbük Limanı'ndan çıkan bir tekneye yönelik yapıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak operasyonunda 101 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Didim Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 Mart'ta ilçede yürütülen ortak faaliyet kapsamında Akbük Limanı'ndan çıkış yapan 1 tekne, Didim Panayır Adası önlerinde durduruldu. Teknedeki kontrolde, 101 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, 2 organizatör şüphelisini daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan organizatör şüphelilerinden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
