Dicle Üniversitesi'ne 600 yataklı yeni hastane müjdesi

DİCLE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, 600 yataklı yeni üniversite hastanesinin kısa süre içinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Eronat, rektörlük binasının da 400 gün içinde hizmete açılacağını söyledi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversite yerleşkesindeki konukevinde kentteki ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen de katıldı.

Toplantıda üniversite hastanesiyle ilgili somut gelişmeler olduğunu belirten Eronat, "Diyarbakırlılara müjdemiz olarak üniversite hastanemizle ilgili son derece güzel gelişmeler var. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunun neticesini göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın da isteği olan yatay mimariyi hedefledik. 600 yataklı hastanemizin projesi hazırlandı, genel proje bitmek üzere. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız ve temelini hep birlikte atacağız" dedi.

Türkiye'deki üniversiteler arasında en ucuz öğrenci yemeğini kendilerinin verdiğini ifade eden Rektör Eronat, "Üniversitemiz öğrencileri ile ilgili şu anda Türkiye'nin en ucuz yemeklerinden birini Dicle Üniversitesi vermektedir, oldukça iddialıyız. Bu iftihar vesilesi bir haritamızdır. Bu haritada Dicle üniversitesi Hastanesi'nin bütün Türkiye'den gelen hasta sayısını göstermektedir. Bizim üniversite hastanemiz teknik donanım noktasında oldukça yeterlidir ve Türkiye'deki 59 üniversite hastanesi içerisindeki yerimiz 13'üncü sırada bulunmaktadır. Bu sıralamayı daha üst noktalara çıkartmayı hedeflemekteyiz. Muhtemeldir ki yeni hastanelerimizle beraber ciddi bir sıçramayı yapacağız. Bu arada otopark meselesi konusu da yakın zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız bir protokol neticesinde kendileri bizden itfaiye yeri istedi. Buna karşılık da özellikle hasta konuk evi yapılmasını önerdi. Biz de otoparka ihtiyacımız olduğunu ifade ettik ve bu kabul gördü. Bugün trafiğin en yoğun olduğu bölgede ümit ederim en kısa süre içerisinde bu yapı hizmete girecektir. Bu trafik sorununa bir nebze de olsa nefes aldıracağımızı düşünmekteyiz" diye konuştu.