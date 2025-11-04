Haberler

Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Ajansı'ndan Siber Güvenlik İş Birliği

Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Ajansı'ndan Siber Güvenlik İş Birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi üzerine iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında "Türkiye Siber Vatan Programı-Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükte DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, "Türkiye Siber Vatan Programı- Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği" protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi, dijital güvenlik farkındalığının artırılması ve tekno-girişimcilik kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenlenecek.

Ayrıca, siber güvenliğe ilgi duyan öğrencilerin tespit edilerek yeteneklerinin geliştirilmesi, dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında nitelikli uzmanların yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal düzeyde yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu iş birliği, ülkemizin dijital güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, protokolün önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, siber güvenlik yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda ulusal güvenliğin temel unsurlarından biridir. Bu iş birliğiyle hem öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirmeyi hem de ülkemizin siber savunma kapasitesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.