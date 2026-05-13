Haberler

Dicle Üniversitesi'nden "Üniversite arazisine kimyasal atık bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi, arazisine kimyasal atık bırakıldığı iddialarını yalanlayarak, tıbbi atıkların lisanslı firmalara verildiğini ve herhangi bir atık bırakılmadığını açıkladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ), bazı basın yayın organlarında yer alan "üniversite arazisine kimyasal atık bırakıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, haberlere konu edilen aracın 2025 yılının temmuz ayında trafikten çekildiği, bu yılın mart ayında ise oluşturulan komisyon marifetiyle hurdaya ayrıldığı belirtildi.

Söz konusu araca ilişkin belge ve görsellerin mevcut olduğu aktarılan açıklamada, Dicle Nehri kenarında iddialara konu edilen alana herhangi bir atık bırakılmadığı vurgulandı.

Üniversitenin böyle bir uygulamasının bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi atıklarımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin anlaştığı lisanslı firmaya bedeli ödenmek suretiyle verilmektedir. Yine belediyenin anlaştığı firma tarafından yasal prosedürlere uygun bir şekilde atılmaktadır. Kampüsümüzün içerisinde oluşan tüm atıklar sıfır atık yönetmeliğine göre toplanılmakta ve ilgili firmalara teslim edilmektedir. Tıbbi ve tehlikeli atıklarımız lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmektedir. Kampüs alanımızdaki evsel atıklar ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplanıp günlük olarak bertaraf edilmektedir."

Açıklamada, üniversite bünyesinde tehlikeli maddeler için geçici depolama alanı bulunduğu, oluşan tehlikeli atıkların lisanslı firmalarca, diğer atıkların ise ayrıştırılarak yetkili kuruluşlarca teslim alındığı kaydedildi.

Haberlerin ardından güvenlik personeli ve yetkili birimlerce bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir atığa rastlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarınca bilgilerin kamuoyunu yanıltan, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı bilgilerin haber diye servis edilmesi gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır. Habercilik, yalan üretmek değil, gerçeği teyit etmek üzerine kurulmalıdır. Bu tür manipülatif içerikler üniversitenin kurumsal itibarını ve kamu nezdindeki güvenilirliğini hedef almaktadır. Dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçler başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

EMA'nın açıklamaları dünyayı korkuttu: Ne tedavisi var ne de aşısı!
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli

İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia