Dicle Üniversitesinde "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya' etkinliğinde, uluslararası öğrenciler kültürel zenginliklerini ve yöresel yemeklerini tanıttı. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinliğe katılarak kültürel etkileşimin önemine dikkat çekti.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında "Kültür Köprüsü: Dicle'den Dünyaya" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitede düzenlenen etkinlikte, yabancı öğrenciler, kültürlerini ve yöresel yemeklerini tanıttı.

Etkinlik alanındaki stantları gezen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, yabancı öğrencilerle sohbet etti, hazırlanan yöresel yemekleri tattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren önemli buluşma noktaları olduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerinin kültürel zenginliğinin üniversite yaşamına değer kattığını ifade eden Eronat, bu tür etkinliklerin kültürel etkileşimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini dile getirdi.

Programa, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
