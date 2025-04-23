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Dicle Üniversitesi'nde 'Geleceğe Nefes' Fidan Dikim Etkinliği

Dicle Üniversitesi'nde 'Geleceğe Nefes' Fidan Dikim Etkinliği
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi, 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğinde öğrenciler ve akademisyenler bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, ağaçlandırmanın doğayı koruma ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma açısından önemini vurguladı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde "Geleceğe Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl kampüs alanında ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Eronat, "Ağaçlandırma çalışmalarımız, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma adına çok önemli. Yıl içinde binlerce fidan dikiyoruz. Ancak güzel ve anlamlı olanı bunu öğrencilerle yapıyor olmamız." dedi.

Etkinliğe, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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