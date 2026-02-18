Dicle Üniversitesi'nde "Diyarbakır'ın Yaşayan Kültür İnsanları" paneli düzenlendi

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) " Diyarbakır'ın Yaşayan Kültür İnsanları" paneli yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İbrahim Evirgen, Abdülaziz Yatkın ve Mehmet Ali Abakay konuşmacı olarak katıldı.

Panelistler, Diyarbakır'ın kültürel birikimi, edebi ve sanatsal hafızası ile şehrin yaşayan değerleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin kültürel kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapılan panelde, kentin geçmişten günümüze uzanan kültür mirası farklı yönleriyle ele alındı.

Soru-cevap bölümüyle son bulan panele, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, dekanlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı.