Diyarbakır'da Atçılık ve Hippoterapi Merkezi hizmete girdi

Güncelleme:
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Merkez, hayvancılık ve özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Açılışta emeği geçenlere teşekkür edilirken, hippoterapinin önemine vurgu yapıldı.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Atçılık ve Hippoterapi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

DÜ Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan merkezin açılışında konuşan Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, merkezin hayvancılık ve özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Eker, atın tarih boyunca insan hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Bakanlığı döneminde Türkiye'deki ilk hippoterapi merkezini 2013'te Bursa'nın Karacabey ilçesinde açtığını dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"Görevim sırasında Diyarbakır Hipodromu da olmak üzere merkezlerin sayısını 5'e çıkardım. Bu açılışını yaptığım 6'ncı hippoterapi merkezi olacak. Türkiye'nin 30 büyükşehrinde hippoterapi merkezi kurulmasını istiyorum. Nasıl ki belediyeler, mahallelerde yüzme havuzları, voleybol, basket sahaları yaparlar. Belediyelerin atlı sporlar için de merkez kurmaları gerekiyor. Hep çağrıda bulundum. Basit bir şey. Çok büyük maliyetler de gerektirmiyor. 1-2 dönüm arazi, çadır, birkaç at ve eğitici gerektiriyor. Büyük masraflar ve maliyetler gerektirmiyor."

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise merkezin bölge ve ülke için önemli bir ihtiyaca karşılık vereceğini ifade etti.

Eronat, merkezin açılışını yapmakla kalmadıklarını aynı zamanda birçok bireyin hayatına dokunacak, onlara yeni bir umut ve iyileşme fırsatı sunacak adımlar attıklarını söyledi.

Merkezin alanında uzman ekibi, bilimsel yaklaşımları ve insana dokunan hizmet anlayışıyla sağlık ve rehabilitasyon alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek yapı olarak hayata geçtiğini belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Hippoterapi, fiziksel, duyusal ve psikolojik gelişime katkı sağlayan, özellikle çocuklarımız ve özel gereksinimli bireyler için son derece etkili bir at destekli terapi yöntemidir. Modern altyapısı, güvenli uygulama alanları ve profesyonel ekibiyle bu merkez, ülkemizde örnek gösterilebilecek nadir merkezlerden biri ve veteriner fakülteleri arasında ise ilk olma özelliğini taşımaktadır."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da Diyarbakır'ın hayvancılık alanında önemli bir kent olduğunu söyledi.

Sosyo-kültürel yapısının yanında kentin hayvancılık alanında önemine değinen Yayla, mevcut hizmetlerine ek olarak, merkezin faaliyete geçirilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açılışın ardından Eker ve Eronat, katılımcılarla merkezi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, dezavantajlı çocuklar için düzenlenen terapide, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Törene, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
